Машина Росгвардии перевернулась после столкновения с такси

В Калининграде служебный автомобиль Росгвардии перевернулся после столкновения с такси, пострадали четыре человека. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По его данным, авария произошла на улице Броненосная. От удара патрульную Lada Granta отбросило в кювет. По предварительным данным, водитель такси Volkswagen не уступил дорогу росгвардейцам, двигавшимся по главной дороге.

В аварии пострадали четыре человека. Помимо сотрудников силового ведомства, это водитель и пассажирка такси, которая получила сотрясение мозга. На фото с последствиями аварии видно, что у синего Volkswagen оторван задний бампер.

Телеграм-канал «Amber Mash»