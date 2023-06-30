В ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали 9 человек
В автомобильной аварии на трассе Екатеринбург – Тюмень пострадали 9 человек. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Уточняется, что среди пострадавших оказалось пятеро несовершеннолетних. Как уточнили в управлении ГИБДД по Свердловской области, на 65-м километре трассы водитель легкового автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу для обгона. В этот момент он врезался в автомобиль Honda, после чего оба автомобиля вылетели в кювет.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС и медики.
Ранее массовая авария произошла под Ряжском.
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