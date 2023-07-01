Ani: в Индии в результате возгорания автобуса погибли 25 человек

Не менее 25 человек погибли в результате возгорания автобуса на магистрали в индийском штате Махараштра, пишет агентство Ani. По данным агентства, инцидент произошел 1 июля около двух часов утра по местному времени (20 июня около 23:30 мск).

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Представитель полиции города Булдхана Бабурао Махамуни заявил, что всего в автобусе ехали 32 человека, из них из горящего транспорта спасли девять пассажиров.