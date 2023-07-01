Три человека погибли в ДТП под Саратовом
В Саратовской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.
Уточняется, что в ДТП также пострадали пять человек.
Накануне один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Калужской области.
Ранее стало известно, что туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».