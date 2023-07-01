Три человека погибли в ДТП под Саратовом

В Саратовской области при столкновении трех автомобилей погибли три человека, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.

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Уточняется, что в ДТП также пострадали пять человек.

Накануне один человек погиб при столкновении легкового автомобиля с пассажирским автобусом в Калужской области.