СМИ: в Турции в результате ДТП с автобусом пострадало свыше 30 человек

Не менее 35 человек пострадало в результате ДТП с рейсовым автобусом около города Эскишехир. Об этом сообщило в субботу агентство IHA.

Автобус перевозил пассажиров из курортного Бодрума в Эскишехир. В 15 км от места назначения водитель не справился с управлением, транспортное средство начало вилять на дороге и вылетело с трассы в кювет.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и медики. Дорога частично перекрыта. Часть пострадавших получили помощь на месте, некоторых пришлось доставить в больницы Эскишехира. Ведется расследование обстоятельств и причин происшествия.