Опубликовано видео погони ГИБДД со стрельбой по колесам в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудник ГИБДД прострелил колеса автомобиля, водитель которого отказался останавливаться в ходе погони за ним полицейских. Как сообщает «МВД-медиа», погоня велась с включенными проблесковыми маячками, водителя в мегафон неоднократно просили прижаться к обочине, а стрельбе по колесам предшествовал предупредительный выстрел в воздух.

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, автоинспекторы начали преследование правонарушителя. Неоднократные требования стражей правопорядка прижаться к обочине водитель не исполнял и продолжал движение, создавая угрозу для окружающих. Для остановки его транспортного средства сотрудники ГИБДД приняли решение о применении табельного оружия, — говорится в сообщении МВД.

За рулем автомобиля оказался 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Проходить медосвидетельствование он отказался. Позже выяснилось, что его водительские права были просрочены. Против него составили шесть административных протоколов.