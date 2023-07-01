В интернете появилось видео «фруктового» ДТП в Краснодарском крае. Фура, перевозившая нектарины, перевернулась утром 1 июля на трассе близ Горячего Ключа. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Краснодар. Телетайп», грузовик лежит на боку, а фрукты рассыпались по всей дороге.

В управлении ГИБДД по Краснодарскому краю сообщили, что пострадавших в ДТП не было. Сейчас автомобиль уже подняли. Нектарины убирают с проезжей части, передает «Кубань 24» https://kuban24.tv/item/fura-s-nektarinami-perevernulas-pod-goryachim-klyuchom

По предварительной информации, у фуры во время движения лопнуло колесо, 51-летний водитель не справился с управлением.

Движение ограничено: перекрыта одна полоса.