Пробка на въезде в Крым выросла до семи километров

Время ожидания для автомобилей, въезжающих на Крымский мост со стороны Краснодарского края, составляет пять часов.

Пробка перед въездом на Крымский мост со стороны Кубани к 11 утра воскресенья, 2 июля, растянулась на семь километров. В ожидании досмотра водители и пассажиров проводят около пяти часов. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

В обратном направлении, по словам министра, пробки нет. Длина очереди из машин, которые направляются из Крыма в Краснодарский край, составляет около 100 метров, а ожидание занимает 10 минут.

На мосту увеличили количество постов досмотра. Сегодня утром часть работников были направлены с крымской стороны на краснодарскую.

- Рост очереди на данный момент остановили. Ведется оптимизация досмотровых работ, - сообщили в минтрансе Крыма.

1 июля сообщалось об увеличении пробки перед Крымским мостом по стороны Кубани до девяти километров. К вечеру очередь удалось сократить до пяти километров за счет ускорения досмотра.