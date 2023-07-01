В Карелии перевернулся автобус с туристами

В Карелии перевернулся автобус с 40 пассажирами, есть пострадавшие. Об инциденте сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

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ДТП произошло в Лахденпохском районе, на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари. В автобусе находилось 40 человек.

«Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой СМП», - написал Охлопков в Telegram-канале.

Пока неизвестно, есть ли среди пострадавших дети. На месте работают экстренные службы.

По данным республиканского МВД, автобус был туристическим, в салоне находился 41 человек.