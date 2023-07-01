В Петербурге водитель сбил двух человек на пешеходном переходе и скрылся
Полиция в Санкт-Петербурге задержала водителя автомобиля Mazda, сбившего двух пешеходов и скрывшегося с места ДТП.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mazda на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на двоих пешеходов, переходивших проезжую часть», — говорится в сообщении.
После этого водитель скрылся с места происшествия, позднее мужчину задержали.
Один из пешеходов скончался, второго госпитализировали.
Ранее стало известно, что в Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами. По последним данным, восемь человек госпитализировали.