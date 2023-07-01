В Тюменской области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

"Семья с ребенком из Пыть-Яха погибла сегодня на 8-м км автодороги Голышманово - Аромашево в Тюменской области. Здесь столкнулись Toyota Carina и Hyundai. <…> В аварии погибли водитель и двое пассажиров Toyota : 7-летний сын водителя и 49-летний мужчина, житель Республики Казахстан. Водитель Hyundai Solaris, житель села Аромашево, доставлен в медицинское учреждение с различными травмами", - говорится в сообщении.