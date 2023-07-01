Двухлетнего ребенка сбили насмерть в Башкирии

Двухлетнего ребенка сбили насмерть в деревне Каракулево в Дуванском районе, передает Telegram-канал Mash Batash. Мальчик скончался в машине скорой. По словам 59-летнего водителя, который приводит канал, он не заметил малыша, который выбежал на проезжую часть на трассе Бирск — Тастуба — Сатка. За рулем он был трезв.

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1 июня в Калужской области на 25-м км автодороги Вязьма — Калуга — Мосальск-2 автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, на борту которого находились 25 человек. В результате ДТП погиб водитель легкового авто. Другие участники аварии не пострадали.

Ранее сообщалось, что более десяти человек пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса в Ростовской области на 813-м километре трассы М-4 «Дон». Госпитализированы двое. Всего в автобусе находились 32 человека.