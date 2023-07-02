Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД

В Москве произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. Авария попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП случилось на внешней стороне 41-го км МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе). На записи видно, что в замедлившуюся легковушку врезался синий грузовик, после чего с ним столкнулась белая фура.