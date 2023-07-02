Два грузовика и легковушка столкнулись на МКАД
В Москве произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей. Авария попала на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
ДТП случилось на внешней стороне 41-го км МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе). На записи видно, что в замедлившуюся легковушку врезался синий грузовик, после чего с ним столкнулась белая фура.
На месте работают оперативные службы города, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону съезда на улицу Павла Фитина затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.
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