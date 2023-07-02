Два грузовика столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД
Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 2 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На внешней стороне 41-го км МКАД (в районе съезда на Калужское шоссе) произошло ДТП с участием двух грузовых и одного легкового автомобилей, — говорится в материале.
На месте работают оперативные службы города. Сейчас движение в сторону съезда на улицу Павла Фитина затруднено, горожанам рекомендуется выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Накануне в районе дома № 6 на Домодедовской улице водитель выполнил неудачный маневр и врезался в припаркованный автомобиль.