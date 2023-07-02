Пять автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве
На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Инцидент произошел перед развязкой со Звенигородским шоссе. Такие данные предоставила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии затруднено движение в сторону Ленинградского проспекта. При этом проезжая часть освобождена. Профильные службы выясняют все детали случившегося.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что сегодня авария также произошла на МКАДе. Там на 41-ом километре внешней стороны автомагистрали столкнулись три автомобиля – два грузовика и легковушка. Инцидент произошел недалеко от съезда на Калужское шоссе.