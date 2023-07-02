Пять автомобилей столкнулись на Третьем транспортном кольце в Москве

На внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Инцидент произошел перед развязкой со Звенигородским шоссе. Такие данные предоставила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб столицы. Информации о пострадавших не поступало. Из-за аварии затруднено движение в сторону Ленинградского проспекта. При этом проезжая часть освобождена. Профильные службы выясняют все детали случившегося.