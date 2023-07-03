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Авария с фурой и пятью машинами под Севастополем попала на видео

Авария с большегрузом, который снес пять легковых автомобилей, попала на видео. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».

В сети показали видео массового ДТП на трассе "Таврида"
© Газета.Ru

ДТП произошло на 12-м километре трассы »Севастополь — Инкерман». На записи видно, как фура, которая двигается заметно быстрее остальных участников движения, врезается в другие автомобили.

По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика не справился с управлением. В результате ДТП водитель одной из поврежденных легковушек попал в больницу, остальные не пострадали. Полиция проводит проверку.

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