В сети показали видео массового ДТП на трассе "Таврида"

Авария с большегрузом, который снес пять легковых автомобилей, попала на видео. Запись ДТП опубликовал Telegram-канал «Mash на волне».
ДТП произошло на 12-м километре трассы »Севастополь — Инкерман». На записи видно, как фура, которая двигается заметно быстрее остальных участников движения, врезается в другие автомобили.
По предварительным данным, 66-летний водитель грузовика не справился с управлением. В результате ДТП водитель одной из поврежденных легковушек попал в больницу, остальные не пострадали. Полиция проводит проверку.
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