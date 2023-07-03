Бетон вылился на дорогу после ДТП на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы на проезжую часть вылился бетон после ДТП. Об это в понедельник, 3 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.
Бетономешалка опрокинулась набок, из-за чего содержимое вылилось на площади в два метра. По предварительным данным, водитель не пострадал, пишет «360».
Инцидент, о котором идет речь, произошел утром того же дня в районе дома № 52 по Нижегородской улице. Сейчас для движения доступна одна полоса.
Еще одно ДТП произошло накануне, когда два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на внешней стороне 41-го километра МКАД.