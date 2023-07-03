Легковушку смяло между двумя грузовиками, водитель погиб

На юго-востоке Москвы автомобиль Hyundai оказался зажат между двумя грузовиками, водитель легковушки скончался. Об этом сообщает столичная прокуратура, которая опубликовала запись ДТП.

Авария произошла на пересечении Волгоградского проспекта и улицы Ташкентская. По предварительным данным, на светофоре грузовик FAW врезался в легковой Hyundai, который в свою очередь столкнулся со стоящим впереди грузовым MAN. За рулем легковушки находился 51-летний мужчина, он погиб на месте.