В Новочеркасске мусоровоз загорелся на ходу и высыпал груз на дорогу

В Новочеркасске водитель мусоровоза высыпал отходы на дорогу из-за пожара в кузове. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Утром коммунальщики забрали мусор и повезли выгружать его на свалку. На Буденновской улице водитель заметил, как из кузова резко повалил дым. Мужчина затормозил, высыпал все содержимое кузова на дорогу и вызвал пожарных, которые справились с возгоранием и уехали.