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В Новочеркасске мусоровоз загорелся на ходу и высыпал груз на дорогу

В Новочеркасске водитель мусоровоза высыпал отходы на дорогу из-за пожара в кузове. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

В Новочеркасске мусоровоз загорелся на ходу и высыпал груз на дорогу
© Газета.Ru

Утром коммунальщики забрали мусор и повезли выгружать его на свалку. На Буденновской улице водитель заметил, как из кузова резко повалил дым. Мужчина затормозил, высыпал все содержимое кузова на дорогу и вызвал пожарных, которые справились с возгоранием и уехали.

Рабочим пришлось заново загружать мусор в грузовик. Предполагается, что отходы могли загореться из-за замыкания портативного аккумулятора или электронной сигареты.

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