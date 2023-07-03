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Трактор загорелся и взорвался на северо-западе Москвы

В Москве водитель успел выскочить из трактора за несколько секунд до возгорания и взрыва спецтехники. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, который опубликовал видео от очевидцев.

В Москве водитель выпрыгнул из трактора за секунды до взрыва
© Газета.Ru

Инцидент произошел в районе Покровское-Стрешнево на улице Свободы. На проезжей части загорелся желтый трактор. Водитель успел покинуть кабину перед тем, как технику объяло пламенем, после чего произошел взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются.

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