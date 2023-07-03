В Башкирии пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД и провез его на капоте
В Башкирии пьяный водитель сбил гаишника и прокатил его на капоте, сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Инцидент произошел недалеко от пещеры в заповеднике «Шульган-Таш». Автоинспектор попросил водителя легковушки остановиться, но мужчина решил сбить гаишника. В результате автомобилист около 30 метров вез сотрудника ГИБДД на капоте, прежде чем остановил машину.
Нарушителем оказался житель деревни Новосубхангулово. Выяснилось, что ранее его уже лишали водительских прав, но мужчина не сдал повторно сдавать экзамен и сел за руль без удостоверения.
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