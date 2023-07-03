Пьяный водитель сбил сотрудника ГИБДД и провез его на капоте

В Башкирии пьяный водитель сбил гаишника и прокатил его на капоте, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

© Мария Девахина/РИА «Новости»

Инцидент произошел недалеко от пещеры в заповеднике «Шульган-Таш». Автоинспектор попросил водителя легковушки остановиться, но мужчина решил сбить гаишника. В результате автомобилист около 30 метров вез сотрудника ГИБДД на капоте, прежде чем остановил машину.