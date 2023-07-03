Уснувший за рулем пьяный водитель был уверен, что находится дома
В Пятигорске автоинспекторы задержали автомобилиста, который был уверен, что находится дома. Об этом сообщает УГИБДД России по Ставропольскому краю.
Как рассказали в ГИБДД, автоинспекторы остановили автомобиль, который медленно двигался по улице Козлова, а находившийся за рулем мужчина практически спал. Сотрудники ДПС разбудили его и попросили предъявить документы. 40-летний мужчина едва мог говорить и был уверен, что находится у себя дома, отметили в полиции.
Водитель отказался от проверки на состояние опьянения, полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тыс. рублей, его автомобиль помещен на штрафстоянку.
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