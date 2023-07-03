На Кубани произошло ДТП с участием семи автомобилей

На трассе Краснодар - Ейск в Каневском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием семи автомобилей. В результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Magnum с прицепом под управлением гражданина Белоруссии 1970 года рождения не выдержал дистанцию до стоящего впереди Ford Transit и столкнулся с ним. В результате в ДТП попали также автомобили Scania, MAN, "Чайка-сервис", "Газель" и LADA Priora.

"В результате ДТП водитель Ford Transit погиб на месте до приезда скорой помощи. Водителя Scania с травмами доставили в Каневскую ЦРБ. Ведется следствие", - говорится в сообщении.