В Ростовской области в ДТП погибли три человека

По информации полицейских, инцидент произошел в 17:20 мск. "Водитель автомобиля LADA Granta, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Opel Astra. В результате ДТП водитель автомобиля LADA Granta и его пассажир погибли на месте, водитель автомобиля Opel Astra погиб на месте, его пассажир с травмами доставлен в больницу", - говорится в сообщении.