В Башкирии нетрезвый мотоциклист пытался задушить полицейского в служебном автомобиле
В Башкирии мотоциклист напал на сотрудника полиции во время составления протокола. Об этом сообщает Telegram-канал МВД региона. Инцидент произошел 29 июня в Кармаскалинском районе.
«Участковый уполномоченный полиции вместе с напарником в ходе работы заметили мужчину, управлявшего мотоциклом. Они остановили транспортное средство, на котором ехал 57-летний житель села Новые Киешки. Мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался. Для составления протокола водителя посадили в служебный автомобиль, но там правонарушитель начал проявлять агрессию и ударил сотрудника по голове. Затем попытался душить полицейского», — говорится в сообщении.
Позже мужчина был доставлен в отдел полиции, где рассказал, что перед поездкой на мотоцикле принял алкоголь. Материалы по факту нападения на полицейского переданы в Следственный комитет региона.