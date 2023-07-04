Нетрезвый мотоциклист пытался задушить полицейского

«Участковый уполномоченный полиции вместе с напарником в ходе работы заметили мужчину, управлявшего мотоциклом. Они остановили транспортное средство, на котором ехал 57-летний житель села Новые Киешки. Мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался. Для составления протокола водителя посадили в служебный автомобиль, но там правонарушитель начал проявлять агрессию и ударил сотрудника по голове. Затем попытался душить полицейского», — говорится в сообщении.