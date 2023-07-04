Утки спровоцировали массовую аварию на МКАД

Автомобильная авария из-за уток на МКАД попала на видео
Несколько автомобилей столкнулись на МКАД из-за уток, которые вышли на трассу. Запись аварии московский Дептранс опубликовал в Telegram-канале.
В ролике указано, что ДТП произошло 25 июня на 86 км МКАД. На кадрах видно, как автомобили начали останавливаться на нескольких полосах движения из-за появившихся на дороге уток. Спустя несколько секунд в одну из замедлившихся машин на высокой скорости врезалась другая легковушка, что привело к столкновению со стоящим впереди кроссовером.
Остальным водителям удалось разъехаться друг с другом без происшествий. Были ли пострадавшие в результате ДТП, не уточняется.
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