Утки спровоцировали массовую аварию на МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на МКАД из-за уток, которые вышли на трассу. Запись аварии московский Дептранс опубликовал в Telegram-канале.

В ролике указано, что ДТП произошло 25 июня на 86 км МКАД. На кадрах видно, как автомобили начали останавливаться на нескольких полосах движения из-за появившихся на дороге уток. Спустя несколько секунд в одну из замедлившихся машин на высокой скорости врезалась другая легковушка, что привело к столкновению со стоящим впереди кроссовером.