На трассе «Таврида» опрокинулся «КамАЗ» с зерном

В Крыму грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, который перевозил зерно, перевернулся на трассе. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

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Инцидент произошел на 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман. Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего на спуске «КамАЗ» опрокинулся на правый бок. Предварительной причиной ДТП полицейские называют неисправность тормозной системы грузовика.