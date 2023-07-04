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«КамАЗ» с зерном перевернулся в Крыму из-за отказа тормозов

В Крыму грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, который перевозил зерно, перевернулся на трассе. Об этом сообщает УМВД России по Севастополю.

На трассе «Таврида» опрокинулся «КамАЗ» с зерном
© Газета.Ru

Инцидент произошел на 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман. Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего на спуске «КамАЗ» опрокинулся на правый бок. Предварительной причиной ДТП полицейские называют неисправность тормозной системы грузовика.

В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место аварии автоинспекторы организовали объезд заблокированного участка автодороги через Инкерман.

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