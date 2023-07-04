Грузовой автомобиль «КамАЗ» с прицепом, который перевозил зерно, перевернулся на трассе «Таврида» под Севастополем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Инцидент произошел на 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман. 60-летний водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего на спуске «КамАЗ» завалился на правый бок. По предварительной информации, в грузовике могла сломаться тормозная система. Зерно рассыпалось.

В результате ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место аварии автоинспекторы организовали объезд заблокированного участка автодороги через Инкерман.

По факту происшествия сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. По ее результатом будет принято процессуальное решение.