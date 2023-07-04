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Движение на трассе «Дон» перекрыто из-за ДТП

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в сторону Новороссийска перекрыто. Причиной стала авария с участием двух грузовых автомобилей. Об этом говорится в Телеграм-канале «Автодора».

Движение на трассе «Дон» перекрыто из-за ДТП
© globallookpress.com

Как уточняется, движение перекрыто на 687-м км. там произошло ДТП с участием двух большегрузов. Перекрыта проезжая часть в направлении Новороссийска. В настоящее время организован перепуск движения на альтернативную дорогу на 671-м км.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. «Автодор» советует водителям учитывать обстановку при планировании маршрутов.

По данным издания «Вести. Воронеж», причиной стало возгорание фуры с логотипом компании Wildberries. По словам очевидцев, один из водителей автомобиля погиб. ЧП произошло недалеко от села Варваровка в Павловском районе.

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