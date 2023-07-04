Движение на трассе «Дон» перекрыто из-за ДТП

Движение по трассе М-4 «Дон» в Воронежской области в сторону Новороссийска перекрыто. Причиной стала авария с участием двух грузовых автомобилей. Об этом говорится в Телеграм-канале «Автодора».

Как уточняется, движение перекрыто на 687-м км. там произошло ДТП с участием двух большегрузов. Перекрыта проезжая часть в направлении Новороссийска. В настоящее время организован перепуск движения на альтернативную дорогу на 671-м км.

Сейчас на месте ДТП работают оперативные службы. «Автодор» советует водителям учитывать обстановку при планировании маршрутов.