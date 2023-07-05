Аккумулятор китайского электромобиля выпал посреди дороги

Пешеход в Китае недавно заснял один из самых странных инцидентов с участием электромобиля, которые мы когда-либо видели. На нем показаны последствия выпадения из машины целого аккумуляторного блока.

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Инцидент недавно произошел на 2- м транспортном кольце в городе Чэнду китайской провинции Сычуань. В видео пропущен момент, когда аккумулятор действительно выпал из машины, но видно, что аккумулятор лежит посреди дороги, а белый электромобиль припаркован всего в нескольких метрах от него.

Упомянутый автомобиль известен как Cao Cao 60. Хотя вы, вероятно, никогда не слышали о нем раньше, Cao Cao на самом деле является бизнесом Geely, а 60 был представлен ранее в этом году как первый электромобиль подразделения. Он доступен исключительно для бизнес-клиентов, которые работают в Cao Cao Mobility.

Неясно, как именно произошел инцидент, но интересно, что Cao Cao 60 поддерживает замену батареи. Фактически, Geely с гордостью заявляет, что разряженный аккумулятор можно заменить полностью заряженным всего за 60 секунд. Возможно ли, что аккумулятор внедорожника выпал вскоре после замены? Это, безусловно, правдоподобно, особенно с учетом того, что электромобили, которые поддерживают замену аккумуляторов, полагаются на машины, чтобы закрепить аккумуляторы на месте. Одна проблема с машиной, например, незатянутый до нужного значения болт, предположительно, может привести к тому, что упаковка расшатается и выпадет.