Нетрезвый водитель попал в ДТП на угнанном вместе с владельцем авто

«Молодой человек выпивал вместе с хозяином транспортного средства, а после того, как тот ушел, отправился его искать. У дома по улице Пушкина подозреваемый увидел открытую Lada 2114 приятеля и его самого, спящего на пассажирском кресле. Молодой человек завел машину и поехал кататься. Однако вскоре не справился с управлением и врезался в столб», — говорится в сообщении.