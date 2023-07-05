Нетрезвый водитель попал в ДТП на угнанном вместе с владельцем авто

В Челябинской области мужчина угнал ВАЗ-2114 со спящим водителем в салоне и попал в ДТП
В Челябинской области нетрезвый водитель попал в ДТП на угнанном вместе с хозяином автомобиле. Об этом сообщает ГУ МВД региона. Инцидент произошел в селе Аргаяш.
«Молодой человек выпивал вместе с хозяином транспортного средства, а после того, как тот ушел, отправился его искать. У дома по улице Пушкина подозреваемый увидел открытую Lada 2114 приятеля и его самого, спящего на пассажирском кресле. Молодой человек завел машину и поехал кататься. Однако вскоре не справился с управлением и врезался в столб», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мужчину задержали, в отношении него заведено уголовное дело по статье УК РФ «Угон».
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