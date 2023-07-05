Мусоровоз протаранил жилой дом в Челябинской области

В городе Чебаркуль Челябинской области мусоровоз врезался в дом. Об этом сообщает Telegram-канал «74.ru».

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Водителю мусоровоза стало плохо во время рабочей смены на улице Мира, и его увезли в больницу на «скорой». Спецмашину пришлось оставить как есть, но она перекрыла проезд между домами.