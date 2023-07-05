Мусоровоз протаранил жилой дом в Челябинской области

В Чебаркуле мусоровоз наехал на забор, столкнулся с Lada и врезался в пятиэтажку
В городе Чебаркуль Челябинской области мусоровоз врезался в дом. Об этом сообщает Telegram-канал «74.ru».
Водителю мусоровоза стало плохо во время рабочей смены на улице Мира, и его увезли в больницу на «скорой». Спецмашину пришлось оставить как есть, но она перекрыла проезд между домами.
Помощник водителя, не имея прав, решил отогнать спецмашину, но врезался в забор, ВАЗ-2120, а затем в пятиэтажный дом. На мужчину составили два протокола: за управление спецтранспортом без прав и повреждение дома.
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