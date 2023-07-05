Мать спасла дочь от наезда автомобиля, подставившись под удар

В Улан-Удэ 36-летняя женщина получила тяжелые травмы при наезде Hyundai Solaris, но успела спасти свою дочь, оттолкнув ее с дороги. Об этом сообщает irk.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Бурятии.

Авария произошла накануне на улице Карла Маркса. Женщина с пятилетней дочерью переходили дорогу, когда на них наехал Hyundai Solaris. Мать подставилась под удар, но сумела оттолкнуть в сторону девочку, которая не получила травм. Сама женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.