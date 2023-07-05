Человек погиб в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Вечером 5 июля на Варшавском шоссе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Авария произошла около 20:00 на Варшавском шоссе в районе ул. Грина, 1В. Водитель автомобиля Hyundai 1988 года рождения, двигаясь в сторону области по Варшавскому шоссе, совершил столкновение со стоящим автомобилем ИЖ "Ода". 63-летнего водителя раритетной машины госпитализировали, а вот его пассажир погиб на месте.