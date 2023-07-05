Две полосы МКАД перекрыты в результате ДТП

ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на 107-м километре МКАД в Москве, в результате аварии перекрытыми оказались две полосы дороги. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По его словам, участниками аварии стали автомобили «Газель» и «Портер». Источник добавил, что пострадал один человек. Водитель «Портера» оказался зажат. На место инцидента приехали сотрудники полиции и скорой помощи, а также специальных служб, которые занялись освобождением пострадавшего. О причинах аварии и других подробностях не сообщалось.