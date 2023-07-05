В Севастополе грузовик врезался в 10 машин и задавил человека

В Севастополе грузовой автомобиль врезался в 10 машин и задавил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

По данным канала, авария произошла на площади Захарова. На спуске от кинотеатра «Моряк» грузовик «Урал» не смог остановиться и врезался в 10 автомобилей, троллейбус и человека на самокате, который в результате ДТП погиб. Водитель одной из машин находится в тяжелом состоянии.