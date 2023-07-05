$89.55+0.2297.74+0.48

Mash: в Севастополе грузовик с отказавшими тормозами врезался в 10 автомобилей, троллейбус и задавил человека

В Севастополе грузовой автомобиль врезался в 10 машин и задавил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Волне».

В Севастополе грузовик врезался в 10 машин и задавил человека
© Телеграм-канал «ДТП и ЧП Крым /Севастополь/Симферополь»

По данным канала, авария произошла на площади Захарова. На спуске от кинотеатра «Моряк» грузовик «Урал» не смог остановиться и врезался в 10 автомобилей, троллейбус и человека на самокате, который в результате ДТП погиб. Водитель одной из машин находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости