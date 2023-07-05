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МВД РФ опубликовало видео массового ДТП с неисправным грузовиком в Севастополе

Полиция Севастополя устанавливает обстоятельства наезда грузовика на несколько машин и пешехода. Об этом сообщает МВД Медиа.

Опубликовано видео массового ДТП в Севастополе
© Телеграм-канал «ДТП и ЧП Крым /Севастополь/Симферополь»

«По предварительной информации, в результате неисправности тормозной системы водитель грузовика «Урал» совершил столкновение с двумя машинами Hyundai. Затем большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford. Далее грузовик докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся еще с тремя транспортными средствами. После этого грузовик наехал на мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем на очередную припаркованную машину и троллейбус», — говорится в сообщении.

Водитель самоката погиб. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

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