Опубликовано видео массового ДТП в Севастополе

«По предварительной информации, в результате неисправности тормозной системы водитель грузовика «Урал» совершил столкновение с двумя машинами Hyundai. Затем большегруз въехал в два припаркованных автомобиля FAW и Ford. Далее грузовик докатился до площади Генерала Захарова, где столкнулся еще с тремя транспортными средствами. После этого грузовик наехал на мужчину, двигавшегося с самокатом, а затем на очередную припаркованную машину и троллейбус», — говорится в сообщении.