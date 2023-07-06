Число жертв ДТП с автобусом в Мексике увеличилось до 29

Не менее 29 человек погибли в результате падения автобуса в овраг в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщило в среду министерство внутренних дел региона.

"К сожалению, число погибших в результате ДТП этим утром в [муниципалитете] Магдалена Пеньяско возросло до 29, данные были подтверждены прокуратурой штата", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

По данным властей, в больницах остаются 19 человек, из-за тяжести травм 5 пострадавших были доставлены в столицу штата.