Столичное предприятие поставило материалы из углеволокна для ремонта самого старого моста во Владивостоке

Композитные материалы на основе углеволокна, которые производит резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва», использовали при реконструкции самого старого моста во Владивостоке - их применение позволило сократить затраты на ремонт и провести его в сжатые сроки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Изделия Нанотехнологического центра композитов широко применяются при реконструкции различных социально значимых объектов, строительстве и ремонте дорог. Сегодня компания поставляет свою продукцию в 60 регионов страны. Применение таких материалов позволяет проводить работы без остановки эксплуатации зданий и сооружений в сжатые сроки и с затратами на 15-20% ниже по сравнению со стоимостью традиционных методов ремонта и усиления. Недавно компания поставила композитные перила и материалы для реконструкции одного из самых старых мостов Владивостока», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Отмечается, что Казанский мост во Владивостоке построили в 1928 году, он стал первым цельнометаллическим сварным понтоном в СССР. Мост проходит над железной дорогой и связывает полуостров Шкота, где расположен порт, с центром Владивостока. Ежедневно по нему проходит огромный поток большегрузов.

«При реконструкции пролетные строения Казанского моста были усилены материалами системы внешнего армирования CarbonWrap. Эта технология, предназначенная для усиления бетонных, железобетонных, стальных конструкций с помощью материалов из углеволокна, не требует использования громоздкой техники или спецоборудования. На самом мосту установлены композитные перила», - подчеркнул руководитель департамента продаж компании Евгений Рафаилов.