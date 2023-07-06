В Хакасии машина после удара об отбойник взлетела на крышу магазина

В Саяногорске автомобиль приземлился на крышу магазина после столкновения с отбойником
В Хакасии автомобиль столкнулся с отбойником и приземлился на крышу магазина. Об этом сообщает Telegram-канал «Саяногорск Главный».
Инцидент произошел в поселке Геологи и попал на видео. На записи видно, как автомобиль на высокой скорости врезается в отбойник, переворачивается в полете и приземляется на крышу здания.
Как пишет Telegram-канал Mash Siberia со ссылкой на ГИБДД, водитель выжил и находится в больнице. Предположительно, мужчина уснул за рулем. Поврежденный автомобиль пришлось снимать с крыши с помощью крана.
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