Трое музыкантов погибли в ДТП в Подмосковье

«Авария случилась около пяти часов утра 5 июля на 97-м километре федеральной трассы «Крым». Легковой автомобиль, в котором находились музыканты, двигался из Москвы в сторону Серпухова. На большой скорости машина врезалась в стелу автозаправочной станции. Они скончались до прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.