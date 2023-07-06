Трое музыкантов погибли в ДТП в Подмосковье

Под Серпуховом автомобиль с музыкантами врезался в АЗС
Музыканты Мария Калмыкова, Кирилл Терентьев и Кирилл Полдник погибли в автомобильной аварии на трассе М-2 «Крым» в Московской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Авария случилась около пяти часов утра 5 июля на 97-м километре федеральной трассы «Крым». Легковой автомобиль, в котором находились музыканты, двигался из Москвы в сторону Серпухова. На большой скорости машина врезалась в стелу автозаправочной станции. Они скончались до прибытия к месту происшествия бригады скорой помощи», — рассказал собеседник агентства.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автомобиля заснул за рулем. Как рассказали друзья музыкантов, они ехали на фестиваль электронной музыки, который должен был пройти во Владимирской области.
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