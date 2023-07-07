Упавшим на крышу магазина автомобилем управлял 16-летний подросток

Mash: упавшим на крышу магазина автомобилем в Саяногорске управлял 16-летний подросток
Водителем, залетевшим на крышу магазина в Саяногорске, оказался 16-летний подросток, который вернулся с выпускного. Об этом сообщает Mash Siberia.
По данным канала, после праздника подросток угнал автомобиль Toyota родителей. На скорости в 170 км/ч автомобиль врезался в отбойник и приземлился на крышу магазина. Подросток не пострадал.
Родители попробовали договориться с владельцем магазина о возмещении ущерба, чтобы не заводить дело, однако он не согласился. Подростка поставили на учет в ПДН.
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