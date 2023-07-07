Упавшим на крышу магазина автомобилем управлял 16-летний подросток

Водителем, залетевшим на крышу магазина в Саяногорске, оказался 16-летний подросток, который вернулся с выпускного. Об этом сообщает Mash Siberia.

© Газета.Ru

По данным канала, после праздника подросток угнал автомобиль Toyota родителей. На скорости в 170 км/ч автомобиль врезался в отбойник и приземлился на крышу магазина. Подросток не пострадал.