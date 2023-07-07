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В Казани водитель каршеринга выжил после столкновения с самосвалом

В Казани водитель каршерингового Volkswagen Polo на большой скорости врезался в заднюю часть самосвала. В аварии пострадали четыре человека, сообщает «Татар-Информ».

Водитель каршеринга на большой скорости влетел под самосвал
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ДТП произошло в Вахитовском районе на улице Шмидта, в нем пострадали четыре человека. Передняя часть седана оказалась под кузовом большегрузного самосвала китайской марки FAW. От удара моторный отсек Polo оказался разрушен, верхней кромкой крыши он уперся в задний борт грузовика. Силовая «клетка» салона при этом осталась целой, в машине сработали подушки безопасности.

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