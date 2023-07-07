Водитель каршеринга на большой скорости влетел под самосвал

В Казани водитель каршерингового Volkswagen Polo на большой скорости врезался в заднюю часть самосвала. В аварии пострадали четыре человека, сообщает «Татар-Информ».

ДТП произошло в Вахитовском районе на улице Шмидта, в нем пострадали четыре человека. Передняя часть седана оказалась под кузовом большегрузного самосвала китайской марки FAW. От удара моторный отсек Polo оказался разрушен, верхней кромкой крыши он уперся в задний борт грузовика. Силовая «клетка» салона при этом осталась целой, в машине сработали подушки безопасности.