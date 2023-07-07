Внедорожник Toyota протаранил автобусную остановку с людьми

В селе Екатериновка Приморского края водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado протаранил автобусную остановку, на которой находились люди, и врезался в стену здания. Об этом сообщается в Telegram-канале краевой прокуратуры .

Авария произошла после того, как водитель одного из автомобилей, которые обгонял мужчина на Prado, попытался совершить левый поворот.

«Желая избежать столкновения, водитель TLC Prado протаранил остановку общественного транспорта, после чего столкнулся со зданием №5 Б по ул. Лазо в селе Екатериновка. Пешеходы и граждане, ожидающие автобус, в результате произошедшего не пострадали», — отмечается в сообщении ведомства.

Водитель Toyota Land Cruiser Prado, мужчина 1976 года рождения, с травмами доставлен в больницу. На видеозаписи момента ДТП, опубликованной Telegram-каналом «Nhk_24», видно, что перед тем, как вылететь с проезжей части, внедорожник по касательной задел другой автомобиль. Еще одну машину, припаркованную рядом с магазином, он задел после того, как снес угол кирпичного остановочного павильона.