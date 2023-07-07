В Иркутской области автомобиль сел на мель при переправе через бурную реку

В Иркутской области сотрудники МЧС сняли с крыши машины водителя, которого унесло рекой
В Иркутской области автомобиль с водителем унесло бурным потоком воды при попытке переправиться вброд через реку Слюдянка. Его сняли с крыши машины сотрудники МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«Обнаружили четырехколесное «плавсредство» иркутские спасатели и волонтеры во время очистки берега. Автомобиль сел на мель. Только в этот момент водитель смог взобраться на крышу», — отмечается в сообщении ведомства.
На видео с места происшествия видно, что мужчина плотного телосложения находится на крыше черного седана, застрявшего посередине реки. Мощный поток воды при этом достигает верхней кромки багажника машины. Обнаружив пострадавшего, спасатели обвязались веревками, подобрались к автомобилю и эвакуировали мужчину на берег.
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