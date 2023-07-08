В Иркутской области в ДТП с рейсовым автобусом погибли два человека

"От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия травм скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка кроссовера, еще троим пассажирам иномарки потребовалась медицинская помощь. В момент автоаварии в маршрутном транспортном средстве находились 47 пассажиров и 3 водителя, один из которых госпитализирован", - сказано в сообщении.