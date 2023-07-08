В Ростовской области столкнулись три автомобиля

Четыре человека получили ранения в массовом ДТП под Ростовом-на-Дону
В Ростовской области произошла серьезная авария с участием трех автомобилей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
По данным ведомства, 27-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там машина столкнулась с Chery. От удара Renault отбросило на встречный автомобиль Chevrolet.
В аварии пострадал водитель Chevrolet и три 13-летних пассажирки, находившиеся в автомобиле. О состоянии людей не сообщается.
Газета.Ru: главные новости