В Крыму две машины столкнулись на трассе

"Водитель автомобиля LADA Kalina 1962 года рождения, двигаясь по автодороге Симферополь - Николаевка со стороны поселка городского типа Николаевка в направлении Симферополя, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением водителя 1960 года рождения, из-за чего автомобиль Niva перевернулся на крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир Niva получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.