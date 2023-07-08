Авария с участием шести машин парализовала движение на трассе из аэропорта в Казань
Под Казанью столкнулись шесть автомобилей. Об этом сообщает kp.ru.
Массовое ДТП произошло на трассе из международного аэропорта в Казани возле поселка Усады. По словам очевидцев, движение на дороге фактически перекрыто в сторону города.
Судя по видео, в ДТП попали фура, каршеринговый автомобиль, а также несколько легковушек. Сильнее всего пострадал Suzuki SX4. У него пострадали передняя и задняя части кузова.
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