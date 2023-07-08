Автомобиль врезался в здание музея в Ленинградской области

В Тосно кроссовер Volkswagen врезался в здание историко-краеведческого музея после ДТП
В Тосно на перекрестке столкнулись Volkswagen и седан Lada Vesta. Об этом сообщает 78.ru. После ДТП немецкий кроссовер врезался в угол дома.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и Советской улицы. Отечественный автомобиль двигался в сторону Москвы, а иномарка ехала со стороны улицы Боярова. По предварительной информации, один из водителей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
После столкновения Volkswagen врезался в здание, в котором располагается историко-краеведческий музей. О пострадавших не сообщается.
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