Автомобиль врезался в здание музея в Ленинградской области

В Тосно на перекрестке столкнулись Volkswagen и седан Lada Vesta. Об этом сообщает 78.ru. После ДТП немецкий кроссовер врезался в угол дома.

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Инцидент произошел на перекрестке проспекта Ленина и Советской улицы. Отечественный автомобиль двигался в сторону Москвы, а иномарка ехала со стороны улицы Боярова. По предварительной информации, один из водителей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.